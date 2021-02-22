В Одесі незаконно спили 19 дерев
Про це йшлося в ході засідання чиновників і депутатів у міськраді, пишуть місцеві
Так, на вулиці Академіка Воробйова, 1в, що на Слобідці, керівництво супермаркету «Обжора» спили 19 дерев заради паркування. Знищенню піддалися клени і акації, які були здоровими.
На засіданні в мерії стало відомо, що керівництво супермаркету не погоджувало з містом такі дії.
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Як розповів один з депутатів, департамент екології виписав протокол на продавця, проте адмінкомісія прийняла рішення не штрафувати його.
"В якості компенсації вони повинні будуть висадити стільки дерев, скільки там поміститься, а ми їм повинні пояснити, що там парковки ніколи не буде", - заявив Одеський мер Геннадій Труханов.
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Пожежу зафіксували очевидці після обіду в неділю, 21 лютого на вулиці Академіка Глушка. Там загорівся намет, який встановили співробітники ДСНС для бездомних людей.
Вогняна НП сталася через димар. У цей момент в пункті грілися 5 осіб, ніхто не постраждав. Однак роботу пункту згорнули.
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