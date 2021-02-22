В Одеській області діти гуляли по тонкому льоду Дністровського лиману в плюсову температуру

Їх помітили небайдужі місцеві жителі і викликали рятувальників. До того моменту неповнолітні вже встигли віддалитися від берега по небезпечному льоду на відстань близько 100 м.

Співробітники ДСНС вмовили підлітків, які гуляли по льоду без нагляду дорослих, повернутися на берег.

На щастя, все обійшлося, а от для інших українців закінчилося трагічно. Тільки за один місяць у водоймах країни потонули 23 людини. У зв'язку з цим рятувальники закликали жителів Одещини бути дуже обережними і не виходити на лід, а також застерегти від цього своїх дітей.

Раніше ми повідомляли, що маленькі діти провалилися під лід і ледь все не закінчилося плачевно, але тут їм на допомогу прийшов житель Одеської області.

Водій вантажівки побачив, як три дитини, які грали на замерзлому Тилігульському Лимані, раптово провалилися під лід.

Чоловік кинувся на допомогу, але тонкий лід не витримував його ваги, тоді він спорудив з ременів стяжки вантажу довгу мотузку і по одному витягнув хлопців на берег.

Зараз з дітьми, яким від 8 до 10 років, все добре, вони зізналися, що пішли подивитися на лебедів.

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