У Чорному морі біля берегів Одеси в лютому помітили групу дельфінів, які пустували, підпливали до самого берега, і вистрибували з води, користуючись відсутністю навали відпочиваючий

Неймовірну картину спостерігали на пляжі в районі 13-ї станції Великого Фонтану.

Відео вдалося зняти місцевим жителям, вони розмістили його в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На записі видно, як кілька морських тварин насолоджується прохолодною водою, поки на пляжах безлюдно, спокійно, а вода дуже прозора.

Раніше ми повідомляли, що синоптики розсекретили, якою буде погода в останній тиждень лютого.

Весь останній тиждень зими погода в Одесі та регіоні буде під владою антициклонів, очікується штормовий вітер і невеликі опади в середині тижня.

Вівторок і Середа в Одесі будуть хмарними. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Увечері в середу можливі короткочасні опади.

Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до +2 градусів, вдень буде близько 6-11 градусів зі знаком плюс.

Четвер і п'ятницю знову буде хмарно. Вітер північний, 8-13 метрів в секунду. Вночі похолодає до + 1 +3 градусів, вдень температура підніметься до + 7 градусів.

Нагадаємо, що на Одесу насувається потепління: синоптики ошелешили температурним стрибком на вихідні

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