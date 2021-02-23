Невеликий промінь червоного світла осяяв небосхил приблизно в 6-7 годин, а потім зник.

У небі над Одесою помітили рідкісний атмосферний феномен

Незвичайне природне явище пощастило спостерігати місцевим жителям ввечері, в понеділок 22 лютого. Кадри з'явилися у всіх місцевих Telegram-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Невеликий промінь червоного світла осяяв небосхил приблизно в 6-7 годин, а потім зник.

За словами очевидців, він був схожий на промінь світла від прожектора.

Одесити почали будувати здогади про причини виникнення такого незвичайного світіння. Деяким він нагадав Око Саурона з фільму "Володар Кілець".

"Око Саурона" стежило сьогодні за Одесою", - йдеться в підписі телеграм-каналу "Підслухано Одеса".

Найімовірніше мова йде про світловому стовпі. Це візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який являє собою вертикальну смугу світла, що тягнеться від сонця під час його Заходу або Сходу.

А тим часом синоптики повідомили, що у вівторок 23 лютого погода в Одесі буде по-справжньому весняною. Небо над містом залишиться ясним. Імовірність опадів близька до нуля, а температура повітря досягне +7 градусів, лише до вечора прогнозується посилення східного вітру.

Середа в Одесі буде хмарною. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Увечері можливі короткочасні опади.

Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до +2 градусів, вдень буде близько 6-11 градусів зі знаком плюс.

Нагадаємо, що на Одесу насувається потепління: синоптики ошелешили температурним стрибком

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