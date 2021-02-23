61-річна одеситка похвалилася розкішною фігурою, незважаючи на поважний вік

Світлані Гасс, яка визнана «найкрасивішою бабусею світу» ніяк не даси свого віку. Жінка з Одеси має струнке підтягнуте тіло, за яким регулярно доглядає, а результатами і секретами вона ділиться у себе в Instagram, де на неї підписані понад 10 тисяч осіб, передає Politeka.net

Відзначимо,що Світлана Гасс, стала найкрасивішою бабусею світу і Ms. Transcontinental Classic. Також одеситка потрапила в Книгу рекордів України як модель елегантного віку.

Жінка є власницею салону краси, у неї є дочка і онук, а за освітою вона модельєр-конструктор і фінансист.

Фотознімки Світлани збирають масу захоплених коментарів.

"Охеренно!!! 👌 👌 👌це перше слово, яке прийшло в голову побачивши ваші фото! Вогонь 🔥 �🔥�",

"Світлана, як же ви радуєте очі!!!! Дивлячись на Вас відчуваєш естетичне задоволення, а разом з тим усвідомлюєш, що молодість є молодість духу і вона може бути нескінченною....",

" Ви молодець, красуня, супер😍. Дасте фору молоденьким дівчатам. 🔥 Це робота над собою...і велика. Я це знаю. .. і ціную ...і поважаю 👍 👏 ",

"Є на кого рівняться в наш час теж хочеться так виглядати в 61 рік", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що небо над Одесою осяяло незвичайне світіння, відео аномалії розлетілося по мережі: "Око Саурона"

Також Politeka повідомляла, що зима влаштує одеситам прочухана на прощання: до чого готуватися в останній тиждень лютого