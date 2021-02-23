Сьогодні в Одесі суд виніс вирок Сергію Стерненку

Його визнали винним у справі про викрадення депутата Щербича і дали сім років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Таке рішення виніс Приморський суд у вівторок, 23 лютого, пише видання " Думська " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Обвинуваченого взяли під варту прямо в залі суду.

Тим часом активісти, які прийшли підтримати Стерненка, розділилися і стали перекривати виходи з суду, щоб Сергія не відвезли в СІЗО. Вони палять шини, фаєри.

За інформацією видання, навіть почалися сутички з поліцією.

Зазначимо, перед засіданням до суду не пускали вільних слухачів.

До слова, суди над Стерненком йдуть вже давно. У січні активіста відпустили на поруки депутата "голосу" Романа Лозінського і скасував домашній арешт.

Раніше Стерненко вручали підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

А перед цим Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Пізніше суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненка.

Нагадаємо, що небо над Одесою осяяло незвичайне світіння, відео аномалії розлетілося по мережі: "Око Саурона"

Також Politeka повідомляла, що зима влаштує одеситам прочухана на прощання: до чого готуватися в останній тиждень лютого