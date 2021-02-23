В Одеському магазині чоловік сховав вкрадений товар у нижній білизні
Зловмисник потрапив на камери зовнішнього спостереження, відео показав телеграм-канал "Ху * * а Одеса", передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Повідомляється, що інцидент стався в магазині "Аврора" на вулиці Олександрівській.
"Однорукий бандит в Аврорі на Олександрівській захотів гарячого шоколаду і напхав шоколадок собі в труселя, поки ніхто не бачить», - повідомляється в публікації.
На кадрах моно побачити, як чоловік з гіпсом на одній руці і в масці на обличчі швидко запихає товар, схожий на шоколадки в нижню білизну, а потім йде.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Біда наздогнала партнера Нікітюк по "Танцях з зірками", машина розбилася вщент: кадри з місця події
Чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"
Фігуриста дружина продюсера "Квартал 95" з глибоким декольте розкрила свій козир: "просто подивіться на ці..."
У Росії сталася масштабна залізнична катастрофа: перші подробиці і кадри наслідків
Раніше ми повідомляли, що заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег
На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку.
Як стало відомо, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.
Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"