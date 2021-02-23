В Одеському магазині чоловік сховав вкрадений товар у нижній білизні

Зловмисник потрапив на камери зовнішнього спостереження, відео показав телеграм-канал "Ху * * а Одеса", передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Повідомляється, що інцидент стався в магазині "Аврора" на вулиці Олександрівській.

"Однорукий бандит в Аврорі на Олександрівській захотів гарячого шоколаду і напхав шоколадок собі в труселя, поки ніхто не бачить», - повідомляється в публікації.

На кадрах моно побачити, як чоловік з гіпсом на одній руці і в масці на обличчі швидко запихає товар, схожий на шоколадки в нижню білизну, а потім йде.

Раніше ми повідомляли, що заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег

На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку.

Як стало відомо, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.

Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.

Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."