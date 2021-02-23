В Одесі продовжують скаржитися на недотримання закону Про державну мову
Як передає Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці в
16 січня 2021 вступила в силу ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Починаючи з того моменту уповноваженому неодноразово надходили скарги на те, що депутати Одеської міськради спілкуються на засіданнях не державною мовою.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Полякова після скандалу з Кароль і Камалією познущалася з Остапчука: "На посаду нового коня"
Напівроздягнена Кароль розчарувала вульгарною витівкою: "Навіщо на Юлі Саніної чоловіка залізла?"
"Людина з великим серцем": пішов з життя легендарний лікар, українці сумують
Трагічна НП у Києві: на вулиці серед білого дня раптово обірвалося життя людини, що сталося
Всього по Україні надійшло за місяць надійшло 19 скарг, які стосуються органів місцевого самоврядування. Повідомлення виходили з Миколаєва, Одеси, Дніпра і Запоріжжя.
Також громадяни неодноразово скаржилися на порушення мовного закону також в інших сферах. Найбільше таких повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області — 284. З Одеської області подібних скарг надійшло 27.
Більшість звернень, стосується відсутності української версії вебсайтів, або порушення прав споживача у сфері обслуговування. Також часто звертаються щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою, або порушення норм Закону у сфері освіти.
Нагадаємо, що магазин в Одесі опинився в епіцентрі мовного скандалу: "для тих, хто не розуміє"
Як повідомляла Politeka, охоронець зчепився з депутаткою в магазині Одеси: "чого це ви тут українською розмовляєте?"
Також Politeka писала, що одесити зізналися, чому побоюються дотримуватися закону про мову: "Скажу одне слово і..."