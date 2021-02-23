В Одесі продовжують скаржитися на недотримання закону Про державну мову

Як передає Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

16 січня 2021 вступила в силу ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Починаючи з того моменту уповноваженому неодноразово надходили скарги на те, що депутати Одеської міськради спілкуються на засіданнях не державною мовою.

Всього по Україні надійшло за місяць надійшло 19 скарг, які стосуються органів місцевого самоврядування. Повідомлення виходили з Миколаєва, Одеси, Дніпра і Запоріжжя.

Також громадяни неодноразово скаржилися на порушення мовного закону також в інших сферах. Найбільше таких повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області — 284. З Одеської області подібних скарг надійшло 27.

Більшість звернень, стосується відсутності української версії вебсайтів, або порушення прав споживача у сфері обслуговування. Також часто звертаються щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою, або порушення норм Закону у сфері освіти.

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