В Одесі продовжують скаржитися на недотримання закону Про державну мову

Як передає Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

16 січня 2021 вступила в силу ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Починаючи з того моменту уповноваженому неодноразово надходили скарги на те, що депутати Одеської міськради спілкуються на засіданнях не державною мовою.

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Всього по Україні надійшло за місяць надійшло 19 скарг, які стосуються органів місцевого самоврядування. Повідомлення виходили з Миколаєва, Одеси, Дніпра і Запоріжжя.

Також громадяни неодноразово скаржилися на порушення мовного закону також в інших сферах. Найбільше таких повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області — 284. З Одеської області подібних скарг надійшло 27.

Більшість звернень, стосується відсутності української версії вебсайтів, або порушення прав споживача у сфері обслуговування. Також часто звертаються щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою, або порушення норм Закону у сфері освіти.

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