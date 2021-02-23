В Одеській області чоловік опинився на шматку крижини, яка дрейфувала в Дністровському лимані

Його побачили очевидці в районі села Шабо ввечері 22 лютого і терміново подзвонили на спецлінію "101", повідомляє прес-службу ДСНС, передає Politeka.net.

Повідомлення про те, що людина знаходиться в 100 метрах від берега на льоду Дністровського лиману надійшло о 18:22.

Рятувальники негайно прибули на місце виклику і допомогли чоловікові дістатися на берег. Вони передали його медикам.

За яких обставин він там опинився - не повідомляється.

За деякими повідомленнями очевидців, чоловік був рибалкою і перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області діти гуляли по тонкому льоду Дністровського лиману в плюсову температуру.

Їх помітили небайдужі місцеві жителі і викликали рятувальників. До того моменту неповнолітні вже встигли віддалитися від берега по небезпечному льоду на відстань близько 100 м.

Співробітники ДСНС вмовили підлітків, які гуляли по льоду без нагляду дорослих, повернутися на берег.

У ДСНС звернули увагу, що только за один місяць у водоймах країни потонули 23 людини. У зв'язку з цим рятувальники закликали жителів Одещини бути дуже обережними і не виходити на лід, а також застерегти від цього своїх дітей.