Перша вакцина проти COVID-19 зареєстрована в Україні

Тема вакцинації від коронавірусу хвилює багатьох жителів Одеської області

Так, стало відомо, що вакцина проти Covid-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування отримала реєстрацію в Україні. Про це поінформувала прес-служба Одеської ОДА, передає Politeka.net.

Одеситів запевнили, що вакцину вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, дозвіл на її використання також дали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

"Вакцина Oxford / AstraZeneca поізводітся в Індії, на потужностях Serum Institute під торговою назвою CoviShield», - наголошується в публікації.

Відвантаження першої партії індійської вакцини з міста Пуне проконтролював міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У МОЗ зазначили, що відразу після прибуття COVID- вакцини в Україну її одночасно розвезуть по областях 11 машин.

У числі перших вакцину отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ, в інші регіони препарат приїде на наступний день, і відразу почнеться вакцинація.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області коронавірусна інфекція продовжує забирати життя людей, незважаючи на порівняно невелику кількість нових випадків захворювання.

Так, протягом доби від ковід померли 11 жителів області.

Станом на 23 лютого, було зареєстровано 159 нових випадків зараження. При цьому загальне число хворих вже досягло 84 тисячі 683 чоловік.

Всього летальних випадків 1404. Статус видужали отримали 78 тисяч 195 пацієнтів, 5084 досі хворіють, у 87447 підозрюють коронавірус.

Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."

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