Вулицями Одеси серед білого дня розгулювавши чоловік-іноземець з гранатою в руках

Його помітили небайдужі одесити в Старосінному сквері і відразу ж викликали поліцію, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

При огляді у 38-річного жителя сусідньої країни виявили корпус РГД-5 і запал ручної гранати. Все це вилучили і відправили на експертизу.

Чому чоловік носив ці предмети з собою, він не пояснив. Поліція відкрила кримінальну справу поч.1 ст. 263 КК України-Незаконне поводження з бойовими припасами. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що одеситів потряс новий випадок жорстокості по відношенню до тварин.

57-річна жінка викинула кота з 10-поверху, а коли побачила, що тварина вижила, спустилася і добила його ножем. Після цього вона викинула тіло в сміттєвий контейнер. Все це сталося серед білого дня у дворі однієї з багатоповерхівок на десантному бульварі.

Пізніше з'ясувалося, що загиблий кіт був домашній. Він проживав в одній з квартир на 10-поверсі, а жорстоко вбила його власна господиня, тому що кіт її подряпав.

Тіло загиблої тварини відправили на експертизу. Поліція порушила кримінальну справу за статтею»жорстоке поводження з тваринами". Господині кота загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що небо над Одесою осяяло незвичайне світіння, відео аномалії розлетілося по мережі: "Око Саурона"

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