Учнів Чорноморської гімназії, яка знаходиться під Одесою перевели на дистанційне навчання

Причиною такого рішення став спалах коронавірусної інфекції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Зокрема, у трьох співробітників навчального закладу було виявлено ковід. Інфікованих госпіталізували до лікарні, а в усіх класах та приміщеннях гімназії провели дезінфекцію.

Відзначається, що всі хворі є технічними працівниками.

Через спалах всі учні були переведені на дистанційне навчання і коли воно завершиться, поки не відомо.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області коронавірусна інфекція продовжує забирати життя людей, незважаючи на порівняно невелику кількість нових випадків захворювання.

Так, протягом доби від ковід померли 11 жителів області.

Станом на 23 лютого, було зареєстровано 159 нових випадків зараження. При цьому загальне число хворих вже досягло 84 тисячі 683 чоловік.

Всього летальних випадків 1404. Статус видужали отримали 78 тисяч 195 пацієнтів, 5084 досі хворіють, у 87447 підозрюють коронавірус.

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