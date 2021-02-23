Після невеликого перепочинку на Одесу насувається потужний антициклон з Сибіру, який принесе похолодання

За прогнозами Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, в середу 24 лютого температура в регіоні різко впаде до мінусової позначки, громадян також попередили про ожеледицю, передає Politeka.net

Так, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора, проте опадів метеорологи не обіцяють.

Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі та вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла.

По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень від 1 °С морозу до 4 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледь.

Раніше ми повідомляли, що жителям Одеси пощастило спостерігати незвичайне природне явище, в понеділок 22 лютого.

Невеликий промінь червоного світла осяяв небосхил приблизно в 6-7 годин, а потім зник.

За словами очевидців, він був схожий на промінь світла від прожектора.

Одесити почали будувати здогади про причини виникнення такого незвичайного світіння. Деяким він нагадав Око Саурона з фільму"Володар Кілець".

"Око Саурона" стежило сьогодні за Одесою", - йдеться в підписі телеграм-каналу "Підслухано Одеса".

Найімовірніше мова йде про світловому стовпі. Це візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який являє собою вертикальну смугу світла, що тягнеться від сонця під час його Заходу або Сходу.

Нагадаємо, що зима влаштує одеситам прочухана на прощання: до чого готуватися в останній тиждень лютого

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