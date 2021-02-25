В Одесі сталося велике пограбування магазину

Місцеві поліцейські дізналися, що зловмисник обніс магазин з продажу оптичного обладнання на суму понад мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі обласного ГУНП, передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Ретельно підготувавшись до злочину, грабіжник знеструмив будівлю, щоб не потрапити в об'єктив відеокамер, монтуванням виламав вхідні двері, зібрав з вітринних шаф оптико-електронні прилади, завантажив їх в автомобіль і поїхав додому.

Викрадачем виявився 35-річний одесит.

Оперативники викрили його менш ніж за добу і вже вилучили награбованою.

Чоловікові оголосили підозру і помістили в ізолятор тимчасового утримання. За крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Раніше ми повідомляли, що заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег.

На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку.

Як стало відомо, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.

Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.

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