В Одесі сталося велике пограбування магазину
Місцеві поліцейські дізналися, що зловмисник обніс магазин з продажу оптичного обладнання на суму понад мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі обласного ГУНП, передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Ретельно підготувавшись до злочину, грабіжник знеструмив будівлю, щоб не потрапити в об'єктив відеокамер, монтуванням виламав вхідні двері, зібрав з вітринних шаф оптико-електронні прилади, завантажив їх в автомобіль і поїхав додому.
Викрадачем виявився 35-річний одесит.
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Оперативники викрили його менш ніж за добу і вже вилучили награбованою.
Чоловікові оголосили підозру і помістили в ізолятор тимчасового утримання. За крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що заповзятлива одеситка влаштовувалася на роботу в кафе, а потім крала гроші з каси і у своїх колег.
На її рахунку кілька схожих злочинів. Поліція вже затримала 32-річну жінку.
Як стало відомо, зловмисниця прийшла стажуватися на посаду адміністратора в одне з міських кафе. У перший же день роботи жінка винесла гроші з каси закладу, а також прихопила гаманці своїх колег.
Завдана шкода оцінюється приблизно в 30 тисяч гривень. Затримана підозрюється у скоєнні ще трьох подібних злочинів.
Нагадаємо, що небо над Одесою осяяло незвичайне світіння, відео аномалії розлетілося по мережі: "Око Саурона"
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