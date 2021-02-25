В Одеській області знову збільшилися темпи поширення коронавірусної інфекції, кількість зареєстрованих за добу заражених знову зросла

Про це повідомляє сайт РНБО передає Politeka.net.

Станом на 25 лютого, було зафіксовано 268 нових випадків зараження в регіоні. При цьому загальне число хворих вже досягло 85 тисяч 166 осіб.

Від вірусу і супутніх захворювань померли 3 людини за добу.

Всього летальних випадків 1417. Статус видужали отримали 78 тисяч 503 пацієнта 5246 хворіють, у 88190 підозрюють коронавірус.

Зазначимо що медики побоюються третьої хвилі коронавірусної епідемії в Одеській області.

До слова, після того, як вчора в Києві були вакциновані перші десятки лікарів, сьогодні щепитися почнуть і в Одесі.

Перші дози вакцини отримають медики, які працюють в ковидних відділеннях лікарень.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні добровільна і безкоштовна. Вона пройде в п'ять етапів: на першому етапі щеплення отримають медпрацівники і персонал, що надає допомогу ковидним хворим; на другому — люди з дуже високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників); на третьому — люди з високим ризиком інфікування і ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установах; на четвертому етапі — люди у віці від 60 до 64 років, Дорослі з супутніми захворюваннями. П'ятий етап передбачає вакцинацію всіх інших категорій населення.

Нагадаємо, що спалах коронавірусу знайшли в школі під Одесою: відомо, скільки заражених

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