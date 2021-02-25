До Одеси доставили першу партію вакцини від коронавірусу
Про це інформують у прес-службі обладміністрації, передає Politeka.net.
Повідомляється, що 25 лютого Одеський регіон отримав 25 900 доз індійського препарату Covishield від Oxford/AstraZeneca.
Як розповіла директор облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, на першому етапі вакцинації прищеплювати будуть лікарів, співробітників лабораторій, які проводять тести на COVID-19, персонал будинків престарілих і військових на фронті.
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«У регіоні працюватиме 10 мобільних груп, 3 з яких функціонуватимуть в Одесі», - розповіла вона в ході онлайн-брифінгу.
За планом, в перший день вакцинації в Одеській область препарат отримають 60 осіб.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області знову збільшилися темпи поширення коронавірусної інфекції, число зареєстрованих за добу заражених знову зросло.
Станом на 25 лютого, було зафіксовано 268 нових випадків зараження в регіоні. При цьому загальне число хворих вже досягло 85 тисяч 166 осіб.
Від вірусу і супутніх захворювань померли 3 людини за добу.
Всього летальних випадків 1417. Статус видужали отримали 78 тисяч 503 пацієнта 5246 хворіють, у 88190 підозрюють коронавірус.
Зазначимо що медики побоюються третьої хвилі коронавірусної епідемії в Одеській області.
Нагадаємо, що спалах коронавірусу знайшли в школі під Одесою: відомо, скільки заражених
Також Politeka повідомляла, що вірус знову набирає обертів після перепочинку на Одещині: відомо, скільки жертв і хворих