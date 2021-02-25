В Одесі 13-річна дівчинка звела рахунки з життям, кинувшись під поїзд

Моторошна НП сталася цієї ночі в Суворовському районі в районі Зернового, повідомили в поліції, передає Politeka.net

Як розповів машиніст, він здалеку побачив, як дівчинка йшла через рейки і розмовляла по телефону, він почав їй сигнал, проте та не прискорила крок, а лягла прямо на шляху. Екстрене гальмування не допомогло-дівчинка отримала важкі травми і загинула на місці.

Батьки загиблої Олени, якій було всього 13 років, стверджують, що в родині все було благополучно і їх дочка ніколи не говорила про намір звести рахунки з життям.

Але ось її подруга каже інше, мовляв, за кілька годин до суїциду вона написала про це в одній з груп в соціальній мережі.

Поки неясно, чи перебувала дівчинка в одній з підліткових «груп смерті» або на відчайдушний крок її штовхнули особисті причини.

Всі обставини події з'ясовуються. Поліція розслідує справу за статтею 115 КК з позначкою «самогубство».

Зазначимо, останнім часом випадки суїцидів серед дітей почастішали в Одеському регіоні.

Раніше ми повідомляли про те, що на вулиці Михайлівській з вікна 19-го поверху випав 11-річний хлопчик-підліток і загинув.

Підозрюють самогубство.

Знайомі розповіли, що підліток жив з бабусею і батьком. Мати померла більше року тому. У хлопчика часто виникали сварки з батьком через це він збігав з дому.

Також ми писали, що 11 лютого в одеській квартирі на селищі Таїрова 10-річного хлопчика знайшли в петлі. Він висів на двері кімнати.

Як розповіли сусіди, в той фатальний вечір, мати хлопчика залишила сина вдома одного, а коли повернулася то побачила його в петлі.

Жінка працювала шкільною їдальнею, сім'я неповна, хлопчик жив без батька.

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