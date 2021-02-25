Жителі однієї з багатоповерхівок на селищі Котовського молять про допомогу, вони вже 11 днів сидять без води

Відповідна скарга з'явилася на сайті «Єдиний центр звернення громадян», 25 лютого, передає Politeka.net

За словами авторів звернення, за адресою десантний бульвар, 14 сталася аварійна ситуація на 3 поверсі в квартирі, в якій ніхто не живе, і звідти текла вода, заливаючи нижні поверхи.

"Це все сталося 15.02.2021, приїхали працівники ЖЕК і перекрили воду. З тих пір, кожен день обіцяють щось зробити і зараз нічого не змінилося, ситуація ніяк не просувається, ніяких новин і термінів, наскільки взагалі це може затягнутися. Скільки нам ще сидіти без води?"—- запитують одесити.

Зазначимо, що заявку доручили розглянути Поповичу В.А, який є директором «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО Суворовський до 11 березня 2021 року.

До слова, 11 березня настане 24-й день з моменту відключення води.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській багатоповерхівці на Таїровому пожежа забрала життя людей.

Рано вранці в Одесі рятувальники о 5: 52 отримали повідомлення про невеликий запах диму в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної Сотні, 19.

Прибувши на місце події, було з'ясовано, що загорілосьдомашнє майно в 3-х кімнатній квартирі на 2-му поверсі житлового будинку.

Після цього пожежники локалізували загоряння о 6: 15, а потім через 20 хвилин саму пожежу було ліквідовано на площі 20 метрів квадратних.

На жаль, на місці загоряння виявили тіла двох осіб 86-ти і 56-ти років.

Нагадаємо, що на згарищі знайшли тіло: моторошна пожежа сколихнула Одещину, рятувальники не встигли, фото

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