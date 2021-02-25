Поліцейський розшукують 15-річну дівчинку, яка поїхала в Одесу і безслідно пропала

Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області.

Як стало відомо, мешканка села Калинівка Карина Дулі, якій 15 років, сьогодні вранці поїхала в Одесу і після цього зв'язок з рідними обірвався.

Прикмети зниклої: довге темне волосся, блакитні очі, зріст 160 – 165 сантиметрів.

Була одягнена в темно-рожеві штани, чорну куртку, білий шарф, рожеві кросівки.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження зниклої дівчини, поліція просить повідомити за телефоном (048) 55-9-10-84 або 102.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 13-річна дівчинка звела рахунки з життям, стрибнувши під потяг.

Моторошна НП сталася цієї ночі в Суворовському районі в районі Зернового.

Як розповів машиніст, він здалеку побачив, як дівчинка йшла через рейки і розмовляла по телефону, він почав їй сигнал, проте та не прискорила крок, а лягла прямо на шляху. Екстрене гальмування не допомогло-дівчинка отримала важкі травми і загинула на місці.

Батьки загиблої Олени, якій було всього 13 років, стверджують, що в родині все було благополучно і їх дочка ніколи не говорила про намір звести рахунки з життям.

Але ось її подруга каже інше, мовляв, за кілька годин до суїциду вона написала про це в одній з груп в соціальній мережі.

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