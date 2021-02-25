Поліцейський розшукують 15-річну дівчинку, яка поїхала в Одесу і безслідно пропала
Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області.
Як стало відомо, мешканка села Калинівка Карина Дулі, якій 15 років, сьогодні вранці поїхала в Одесу і після цього зв'язок з рідними обірвався.
Прикмети зниклої: довге темне волосся, блакитні очі, зріст 160 – 165 сантиметрів.
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Була одягнена в темно-рожеві штани, чорну куртку, білий шарф, рожеві кросівки.
Якщо у вас є інформація про місцезнаходження зниклої дівчини, поліція просить повідомити за телефоном (048) 55-9-10-84 або 102.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі 13-річна дівчинка звела рахунки з життям, стрибнувши під потяг.
Моторошна НП сталася цієї ночі в Суворовському районі в районі Зернового.
Як розповів машиніст, він здалеку побачив, як дівчинка йшла через рейки і розмовляла по телефону, він почав їй сигнал, проте та не прискорила крок, а лягла прямо на шляху. Екстрене гальмування не допомогло-дівчинка отримала важкі травми і загинула на місці.
Батьки загиблої Олени, якій було всього 13 років, стверджують, що в родині все було благополучно і їх дочка ніколи не говорила про намір звести рахунки з життям.
Але ось її подруга каже інше, мовляв, за кілька годин до суїциду вона написала про це в одній з груп в соціальній мережі.
Нагадаємо, що на згарищі знайшли тіло: моторошна пожежа сколихнула Одещину, рятувальники не встигли, фото
Також Politeka повідомляла, тіло відомої 20-річної одеситки виявили в московській квартирі, деталі трагедії: "в особистому щоденнику написала..."