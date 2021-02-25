В Одесі детективи НАБУ проводять масові обшуки у чиновників з мерії

Про це повідомляє видання Виборчком.

Згідно з наявною інформацією, в четвер, 25 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в кабінети і будинки віце-мерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника ДАБК Олександра Авдєєва.

В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, видання не повідомляє.

Однак за даними місцевого телеграм-каналу « Одеса-Інфо ", обшуки влаштували у справі про будівництво ЖК Greenwood, який пов'язують з мільйонером Володимиром Галантерником, якого інакше ще називають «негласним господарем Одеси».

Раніше ми повідомляли, що вулицями Одеси серед білого дня розгулювавши чоловік-іноземець з гранатою в руках

Його помітили небайдужі одесити в Старосінному сквері і відразу ж викликали поліцію.

При огляді у 38-річного жителя сусідньої країни виявили корпус РГД-5 і запал ручної гранати. Все це вилучили і відправили на експертизу.

Чому чоловік носив ці предмети з собою, він не пояснив. Поліція відкрила кримінальну справу поч.1 ст. 263 КК України-Незаконне поводження з бойовими припасами. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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