В Одесі детективи НАБУ проводять масові обшуки у чиновників з мерії
Про це повідомляє видання
Згідно з наявною інформацією, в четвер, 25 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в кабінети і будинки віце-мерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника ДАБК Олександра Авдєєва.
В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, видання не повідомляє.
42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник"
Знайдено тіло відомого російського актора, перші деталі трагедії: "Страждав..."
42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник"
"Холостяк" Макс Михайлюк публічно відчитав вагітну кохану: "Застебнись"
Чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"
Однак за даними місцевого телеграм-каналу «
Раніше ми повідомляли, що вулицями Одеси серед білого дня розгулювавши чоловік-іноземець з гранатою в руках
Його помітили небайдужі одесити в Старосінному сквері і відразу ж викликали поліцію.
При огляді у 38-річного жителя сусідньої країни виявили корпус РГД-5 і запал ручної гранати. Все це вилучили і відправили на експертизу.
Чому чоловік носив ці предмети з собою, він не пояснив. Поліція відкрила кримінальну справу поч.1 ст. 263 КК України-Незаконне поводження з бойовими припасами. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 15-річна дівчинка пропала по дорозі в Одесу, рідні молять про допомогу: фото і прикмети
Також Politeka повідомляла, тіло відомої 20-річної одеситки виявили в московській квартирі, деталі трагедії: "в особистому щоденнику написала..."