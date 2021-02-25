В Одесі автомобіль, що їхав на червоне світло, врізався в тролейбус, а потім перекинувся
Відповідне відео оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Аварія з перевертнем сталася вдень на світлофорі.
Як повідомили в патрульній поліції, водій автомобіля Daewoo Matiz рухаючись по вулиці Балківській виїхав на перехрестя з вулицею Мельницька на "червоний", де і зіткнувся з тролейбусом.
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Від удару машина перекинулася.
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На місці події працював слідчий.
Раніше ми повідомляли, що моторошна аварія забрала життя водія мікроавтобуса, який з незрозумілих причин влетів у стіну на дорозі в Одеській області.
Смертельна ДТП сталася в районі 9 ранку в селі Новоградівка в Одеському районі.
57-річний водій Hyundai, врізався в бетонну стіну зруйнованої будівлі, що стоїть біля дороги, і загинув від отриманих травм.
На опублікованих фото видно, що удар був настільки сильний, що передню частину автомобіля буквально зім'яло в гармошку.
Також ми писали, що в Одесі водій на іномарці катався по дорогах в стані сильного алкогольного сп'яніння, а потім скоїв аварію, в якій постраждала дитина.
Нагадаємо, що автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі
Також Politeka повідомляла, розбиті сім авто: в Одесі показали кадри масштабних ДТП, всі деталі