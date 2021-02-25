В одеських катакомбах натрапили на людські останки
Моторошну знахідку виявили днями під бульваром Жванецького в центрі Одеси. Про це повідомляє телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net,
Очевидці, які зробили селфі зі скелетом, кажуть, що поруч з ним лежав рюкзак, ніж і пристрій для прийому наркотиків рослинного походження.
Рятувальники вже витягли кістки, вони направлені на експертизу.
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Правоохоронці, у свою чергу, порушили кримінальне провадження.
Особа загиблого та обставини його смерті встановлюються.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік впав з вікна багатоповерхового будинку і загинув.
Трагедія сталася вдень у четвер, 22 лютого, в житловому комплексі «Лотос» на вулиці Грушевського.
Чоловік впав на козирок над під'їздом і помер до приїзду швидкої.
Також ми писали, що тіло молодої письменниці з Одеси виявили без ознак життя в орендованій квартирі в Москві.
Загиблою виявилася одеситка Аделіна Шелдон. Їй було всього 20 років. Дівчина переїхала з Одеси до Москви, де готувалася видати історичний роман "Вінценосні", який на її думку, міг скласти конкуренцію книзі "Гра престолів".
На тілі не було слідів насильницької смерті. За однією з версій, дівчина захоплювалася здоровим харчуванням і нібито влаштовувала голодування. У своєму особистому щоденнику Аделіна писала, що захопилася новою дієтою.
Нагадаємо, що на згарищі знайшли тіло: моторошна пожежа сколихнула Одещину, рятувальники не встигли, фото
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