В Одесі третій місяць не можуть знайти зниклу пенсіонерку, поліція підключилася до пошуків, але поки що безрезультатно

Як передає Politeka.net, про зникнення повідомили в прес-службі обласного ГУНП.

Так, стало відомо, що 80 - річна мешканка села Березань Мєшкова Тамара Миколаївна безслідно зникла ще 15 грудня минулого року в Одесі. З тих пір про жінку немає ніяких звісток, проте родичі не втрачають надії.

Прикмети: на вигляд 80 років, зріст 150-155 сантиметрів, худорлявої статури, коротке сиве волосся, очі темні.

В останній раз, коли її бачили була одягнена в сіре пальто, чорні штани і чоботи, бордову шапку.

У поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження пенсіонерки телефонувати за телефоном (048) 765-75-27 (чергова частина цілодобово) або за спецлінією "102".

До цього ми повідомляли, що в розшук була оголошена 15-річна дівчинка, яка поїхала в Одесу і безслідно зникла.

Мешканка села Калинівка Карина Дулі, якій 15 років, сьогодні вранці поїхала до Одеси і після цього зв'язок з рідними обірвався.

Прикмети зниклої: довге темне волосся, блакитні очі, зріст 160 – 165 сантиметрів.

Була одягнена в темно-рожеві штани, чорну куртку, білий шарф, рожеві кросівки.

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