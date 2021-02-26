З вогнем боролися майже три десятки рятувальників

Вранці на світанку загорілася котельня в селищі Таїрове Одеської області

Сигнал про НП надійшов на спецлінію "101", 26 лютого о 05:34, інформує Головне управління ДСНС в Одеській області. На сторінці у Фейсбук, передавати Politeka.net

Ті, що зателефонували, повідомили про задимлення на території виробничого корпусу ТОВ" Унітеха " в смт. Таїрове Овідіопольського району.

Прибувши на місце події, було з'ясовано, що загорівся твердопаливний котел і дах в одноповерховій будівлі котельні.

Після цього пожежники локалізували загоряння о 5: 49 і через вісім хвилин його повністю загасили на площі 10 метрів квадратних.

Уточнюється, під час пожежі не обійшлося без постраждалих – це охоронець котельні, який до приїзду рятувальників намагався боротися з вогнем власними силами.

34-річний чоловік отримав опіки тіла і був негайно доставлений в міську лікарню №10.

На місці працювали 26 рятувальників і п'ять пожежних машин.

Збиток встановлюється.

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Вранці одеські рятувальники отримали повідомлення про невеликий запах диму в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної Сотні, 19.

Прибувши на місце вони загасили пожежу і на згарищі знайшли два обгорілих тіла.

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