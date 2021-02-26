В Одесі водолази-спецпризначенці відпрацювали навички пошуку вибухових речовин у морі

Тренувальні навчання пройшли в практичній гавані Одеси. Про це повідомляється на сайті Аrmyinform, передає Politeka.net

Зазначається, що водолази спускалися під воду на глибину до 10 метрів.

"Головний ідея тренувань-пошук, ідентифікація та виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів в акваторії Одеського порту. Виконання завдань різного ступеня складності проходили в умовах поганої видимості. Адже водолазам важливо вдосконалити навички оперативно діяти в умовах швидкої зміни обстановки, наприклад, долати значні відстані під водою за короткий проміжок часу", - повідомляють військові.

Водолази працювали двійками, перевіряли роботу обладнання при різних навантаженнях і виконували завдання з підводного орієнтування.

Раніше ми писали, що в селищі Таїрове Одеської області загорілася котельня.

Сигнал про НП надійшов на спецлінію "101", 26 лютого о 05:34.

Ті, що зателефонували, повідомили про задимлення на території виробничого корпусу ТОВ" Унітеха " в смт. Таїрове Овідіопольського району. Прибувши на місце події, було з'ясовано, що загорівся твердопаливний котел і дах в одноповерховій будівлі котельні.

Після цього пожежники локалізували загоряння о 5: 49 і через вісім хвилин його повністю загасили на площі 10 метрів квадратних.

Під час пожежі не обійшлося без постраждалих – це охоронець котельні, який до приїзду рятувальників намагався боротися з вогнем власними силами.

34-річний чоловік отримав опіки тіла і був негайно доставлений в міську лікарню №10.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерхівку в Одесі, відео НП: вже знайдені тіла людей

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