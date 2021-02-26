Після того, як в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу, почали надходити перші скарги після щеплення
Як передає Politeka.net. про цей хід брифінгу зізнався головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За його словами, на електронну пошту Державного експертного центру прийшло сім листів, в яких повідомляється про погане самопочуття після вакцинації.
Ляшко зазначив, що одне звернення отримали з Чернігівської області і шість з Черкаської, проте медик запевнив, що всі скарги несерйозні.
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"Кожен випадок аналізується, тому не варто розганяти паніку, тому як побічні ефекти можуть бути і це передбачено в інструкції виробника», — розповів Віктор Ляшко.
Нагадаємо, що 25 лютого в Одесу привезли 25 900 доз індійської вакцини Covishield від Oxford/AstraZeneca і відразу ж стартувала вакцинація медиків від COVID-19.
Першим щеплення отримав завідувач відділенням міської інфекційної лікарні Сергій Костенко, після нього вакцинували понад 50 співробітників інфекційної лікарні.
Далі за графіком – з 25 лютого по 3 березня-будуть прищеплювати співробітників інших міських опорних стаціонарів по 19: міських лікарень №1, №5, №10, міської дитячої лікарні №3 та пологового будинку №2. Через чотири тижні після введення першої дози вакцини медикам буде проведена ревакцинація для формування максимального захисту від COVID-19.
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