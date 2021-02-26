Одеська поліція оголосила в розшук підлітка, яка поїхав на навчання три дні тому і зник

Як передає Politeka.net, про зникнення хлопця повідомила прес-служба обласного ГУНП.

Так, 17-річний Сергій Морозов, який проживає в селі Нова Долина, відправився на навчання 23 лютого відправився на навчання в Одесу і не повернувся. Також підліток перестав виходити на зв'язок з рідними.

Прикмети зниклого: худорлявий, зріст 175-180 см, волосся русяве, очі зелені.

Особливі прикмети: шрам під лівим оком. В останній раз, коли його побачили був одягнений в темний одяг.

Якщо вам відомо, де може перебувати 17-річний хлопець, прохання повідомити в Одеське районне управління поліції №2 за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».

До цього ми повідомляли, що в Одесі третій місяць не можуть знайти зниклу пенсіонерку, поліція підключилася до пошуків, але поки що безрезультатно.

Так, стало відомо, що 80 - річна мешканка села Березань Мєшкова Тамара Миколаївна безслідно зникла ще 15 грудня минулого року в Одесі. З тих пір про жінку немає ніяких звісток, проте родичі не втрачають надії.

Прикмети: на вигляд 80 років, зріст 150-155 сантиметрів, худорлявої статури, коротке сиве волосся, очі темні.

В останній раз, коли її бачили була одягнена в сіре пальто, чорні штани і чоботи, бордову шапку.

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