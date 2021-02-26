Одеська поліція викрила двох дівчат зі спільником, які промишляли злочини в нічних клубах

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли на сайті Нацполіції.

Так, зловмисники заходили в розважальні заклади, а потім чатували, коли хтось із гостей залишить без нагляду мобільний телефон або гаманець.

Після цього вони непомітно забирати чужі речі і втікали.

Сума завданих збитків постраждалим становить десятки тисяч гривень.

Поліція викрила їх на гарячому. Зловмисниками виявилися дві дівчини одеситки 19-ти і 34-х років, а також їх спільник 30-річний приїжджий з Миколаєва.

Поліцейські встановили місце знаходження частини викраденого ними майна і вже повернули власникам.

"За таємне розкрадання чужого майна їх може бути покарано штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років», - розповіли в поліції.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області дівчинка з друзями обікрала прикуту до ліжка пенсіонерку.

Цинічний злочин стався в Біляївці.

Так, підлітки пробралися в будинок до лежачої 80-річної жінки і забрали у бабусі гроші, які вона ховала в своєму ліжку. До крадіжки виявилася причетна 15-річна правнучка постраждалої. Дівчинка привела в будинок до своєї родички друзів-одноліток, але, щоб бути невпізнаною, залишилася чекати біля входу.

У своє виправдання юні зловмисники заявили, що їм потрібні були гроші на власні потреби, і вони їх вже витратили.

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