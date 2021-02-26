На чергу можна записатися вже

Одеситам повідомили, коли почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих

Як передає Politeka.net, про це йшлося під час брифінгу в обладміністрації (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, 25 лютого в Одесі офіційно стартувала безкоштовна вакцинація проти COVID-19.

В першу чергу, за словами чиновників, вакцину повинні отримати медпрацівники "ковидних" лікарень, працівники швидких, лаборанти, які працюють з ковидним матеріалом. До всіх бажаючих, які не входять в групи ризику, черга дійде ще не скоро.

Як розповіла голова облздрва Наталія Одарій-Захар'єва, всього по Одеській області найближчим часом вакцинувати планують 3,5 тисячі медпрацівників.

«Поки що єдина мобільна бригада буде відвідувати по одній лікарні в день. Через 28 днів, коли настане час Другої ін'єкції, все повториться», - каже чиновниця.

Водночас гендиректор Одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Пастернак повідомила, що вакцинувати українців будуть у п'ять етапів. До всіх бажаючих зробити щеплення безкоштовно, але які не входять в групи ризику, черга дійде на 5-му етапі. Стартує він, на думку Пастернак, десь наприкінці літа. Встати в чергу на перевірку можна нібито вже.

«Записуватися можна вже зараз. Для цього є кілька способів. Перший-це через сімейного лікаря. У нього ж можна проконсультуватися з питань вакцинації. Другий спосіб - через колл-центр МОЗ», - сказала Пастернак.

Раніше ми повідомляли, що після початку вакцинації в Україні вже стали надходити перші скарги про побічні дії. Про них розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, на електронну пошту Державного експертного центру прийшло сім листів, в яких повідомляється про погане самопочуття після вакцинації. Ляшко зазначив, що одне звернення отримали з Чернігівської області і шість з Черкаської, проте медик запевнив, що всі скарги несерйозні.

"Кожен випадок аналізується, тому не варто розганяти паніку, тому як побічні ефекти можуть бути і це передбачено в інструкції виробника», — розповів медик.

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