На будівельному майданчику в одеській Аркадії впав підйомний кран

Надзвичайна подія трапилася в п'ятницю, 26 лютого на вулиці Генуезькій, повідомляє місцевий паблік «Одеса як вона є», передає Politeka.net

"Схоже, у Гефеста на Генуезькій пороблено. Зовсім поруч з провалився під землю дитячим майданчиком земне тяжіння пересилило будівельний кран", - повідомляють автори в публікації.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зараз багатотонна махина лежить на плиті перекриття, чекаючи прибуття іншої підйомної техніки. Кран спробували закрити целофановим драпіруванням.

Подробиці НП з'ясовуються.

"Дивно, начебто вибрали місце біля моря, на нестабільному грунті з підмивами, і почали там один на одному будувати хмарочоси. Що ж могло піти не так?",- задаються питанням автори пабліку.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси сталося обвалення фасаду в будівлі, де знаходиться Університет, а також студентський гуртожиток.

Подію зафіксували у четвер, 25 лютого на вулиці Новосельського, 54.

По чистій випадковості не постраждав ніхто з перехожих, територію обнесли огороджувальною стрічкою. Це далеко не перше обвалення в будівлі, в якому знаходиться факультет історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова, а також Гуртожиток №2 цього ж університету.

Як зізналася одна зі студенток, яка проживає в цьому гуртожитку, їм заборонили виходити на балкони.

"Будівля і раніше сипалася. Десь місяць тому обвалився шматочок і до цього теж падало. Щороку при заселенні ми вислуховуємо техніку безпеки, що не можна виходити на балкони. В принципі, у нас цього ніхто і не робить», — розповіла дівчина на ім'я Карина.

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