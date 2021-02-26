Синоптики розповіли, яка погода чекає одеситів в останні зимові вихідні
Незважаючи на досить високі "плюси", якими побалувала погода жителів Одеси в останні дні, на вихідні знову намічається похолодання з дощем.
Такий прогноз погоди Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Синоптики попередили, що на автошляхах області вночі та вранці буде туманно, видимість становитиме 200-500 метрів.
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У суботу, 27 лютого, вже з самого ранку небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду
Температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень 8-10 тепла.
По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.
У неділю, 28 Лютого, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 тепла.
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