Перший тиждень весни здивує одеситів погодною різноманітністю від дощу, вітру і потепління до морозу зі снігом

Такий прогноз погоди синоптиків з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів з 1 по 7 березня, передає Politeka.net

У понеділок, 1 березня, в Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі пройшов дощ, але вже до ранку він закінчився. Вся інша частина дня пройде без опадів.

Вітер північний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 0-2 °С тепла, вдень від + 4 до + 6 градусів.

У вівторок в місті почнеться весняне потепління, а в середу воно продовжиться. У ці дні буде дути північно-західний вітер, швидкість його складе 7-12 метрів в секунду. Температура повітря буде контрастною-вночі від -1 градуса до +4, вдень стовпчик термометра покаже +9 градусів.

У четвер, 4 березня, холодні і теплі повітряні маси зійдуться в битві і піднімуть Південний штормовий вітер, з поривами 13-16 метрів в секунду. З ранку на термометрі буде -1, але вже вдень стовпчик підніметься до +11 градусів тепла. Небо над містом буде ясним. Опадів синоптики не обіцяють. Хвилі на узбережжі піднімуться до 1,2 метра у висоту.

У п'ятницю, 5 березня, день буде хмарним - самого ранку небо в Одесі покриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Вночі температура повітря буде 4 °С тепла, вдень підніметься близько 7-10 °С вище нуля.

А ось в суботу, 6 березня, в Одесу знову повернеться зимовий холод.

Вночі очікується дощ, який перейде в дрібний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.

Температура повітря вночі 0 градусів, вдень буде близько 4-9 °С зі знаком плюс.

У неділю, 7 березня, в Одесі на небі в цей день не буде ні хмарки. Без опадів

Вночі температура повітря буде від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень підніметься близько 7 °С вище нуля.

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