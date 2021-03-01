В Одесі на Молдаванці обвалився паркан автостоянки прямо на машини

Подія трапилася на вихідних на вулиці середній, про це пише місцевий сайт Думська.

Там обрушилося триметрове огородження автомобільної стоянки"Автостоп". Від паркану відвалилося півтора метра кам'яної кладки, довжиною 10 метрів.

В результаті НП постраждали п'ять автомобілів, які були припарковані біля паркану.

Найбільші пошкодження отримав автомобіль Lexus. Крім нього під завалами частково опинилися ще чотири транспортні засоби.

На щастя, на момент обвалення біля машин нікого не було.

За фактом події в поліції вже порушили кримінальне провадження.

Раніше ми повідомляли, що на будівельному майданчику в одеській Аркадії впав підйомний кран.

Надзвичайна подія трапилася в п'ятницю, 26 лютого на вулиці Генуезькій, повідомляє місцевий паблік «Одеса як вона є».

"Схоже, у Гефеста на Генуезькій пороблено. Зовсім поруч з провалився під землю дитячим майданчиком земне тяжіння пересилило будівельний кран", - повідомляють автори в публікації.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Багатотонна махина лежала на плиті перекриття, її спробували закрити целофановим драпіруванням.

"Дивно, начебто вибрали місце біля моря, на нестабільному грунті з підмивами, і почали там один на одному будувати хмарочоси. Що ж могло піти не так?",- задаються питанням автори пабліку.

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