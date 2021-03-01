В Авангарді під Одесою у вантажного автомобіля прямо під час руху почалася пожежа
Полум'я розгорілося не на жарт і повністю охопило кабіну. Про це спочатку повідомили очевидці в соцмережах, яким вдалося зняти те, що відбувається на камеру, передає Politeka.net
Свідки розповіли, що водій фури встиг вискочити з машини.
Трохи пізніше інформацію прокоментували в прес-службі регіонального ДСНС, розповівши подробиці.
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Сигнал про загоряння вантажівки в Овідіопольському районі надійшов на спецлінію "101" о 16:33.
Прибулі рятувальники встановили загоряння кабіни і салону вантажного автомобіля "Scania".
Після цього вони локалізували пожежу о 16: 40 і через 14 хвилин повністю її ліквідували і на площі 5 метрів квадратних.
В результаті НП є потерпілий-це водій транспортного засобу, який самостійно намагався загасити вогонь до приїзду рятувальників і отримав опіки.
Його в стані середньої тяжкості госпіталізували в лікарню. Причина пожежі та збитки - встановлюються.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській багатоповерхівці на Таїровому пожежа забрала життя людей.
Вранці одеські рятувальники отримали повідомлення про невеликий запах диму в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної Сотні, 19.
Прибувши на місце вони загасили пожежу і на згарищі знайшли два обгорілих тіла.
Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерхівку в Одесі, відео НП: вже знайдені тіла людей
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