В Авангарді під Одесою у вантажного автомобіля прямо під час руху почалася пожежа

Полум'я розгорілося не на жарт і повністю охопило кабіну. Про це спочатку повідомили очевидці в соцмережах, яким вдалося зняти те, що відбувається на камеру, передає Politeka.net

Свідки розповіли, що водій фури встиг вискочити з машини.

Трохи пізніше інформацію прокоментували в прес-службі регіонального ДСНС, розповівши подробиці.

Сигнал про загоряння вантажівки в Овідіопольському районі надійшов на спецлінію "101" о 16:33.

Прибулі рятувальники встановили загоряння кабіни і салону вантажного автомобіля "Scania".

Після цього вони локалізували пожежу о 16: 40 і через 14 хвилин повністю її ліквідували і на площі 5 метрів квадратних.

В результаті НП є потерпілий-це водій транспортного засобу, який самостійно намагався загасити вогонь до приїзду рятувальників і отримав опіки.

Його в стані середньої тяжкості госпіталізували в лікарню. Причина пожежі та збитки - встановлюються.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській багатоповерхівці на Таїровому пожежа забрала життя людей.

Вранці одеські рятувальники отримали повідомлення про невеликий запах диму в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної Сотні, 19.

Прибувши на місце вони загасили пожежу і на згарищі знайшли два обгорілих тіла.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерхівку в Одесі, відео НП: вже знайдені тіла людей

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