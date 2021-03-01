У центрі Одеси обрушився черговий житловий будинок-пам'ятка архітектури
Обвал стався в ніч на 1 березня в проміжку між 3:30 і 4:30 ночі, про це пише
Як стало відомо, впала бічна частина триповерхового будинку на Ніжинській, 16, який був в аварійному стані. При обвалі також пошкоджено сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилася стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.
На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав, напередодні будинок дав тріщину і мешканців відселили.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Незаміжню дочку Сумської обхопив за сідниці відомий росіянин, фото облетіло мережу: "відмінна пара"
Зірку "Кварталу" побили до невпізнання в Москві, за гематомами не видно обличчя: перші подробиці
Масштабна ДТП на українській трасі, є загиблі: кадри з місця страшної аварії
За даними видання, будівля була побудована в 1879 році. Він є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Протягом 1909-1924 роках тут мешкав письменник Лев Славін.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Молдаванці обвалився паркан автостоянки прямо на машини.
Подія трапилася на вихідних на вулиці середній.
Там обрушилося триметрове огородження автомобільної стоянки "Автостоп". Від паркану відвалилося півтора метра кам'яної кладки, довжиною 10 метрів.В результаті НП постраждали п'ять автомобілів, які були припарковані біля паркану.
Нагадаємо, що синоптики пообіцяли сніг і мороз у перший тиждень весни в Одесі: озвучено прогноз погоди на тиждень
Також Politeka повідомляла, що звірячий злочин потряс Одесу, кадри: "Викинула з 10 поверху і добила ножем"