У центрі Одеси обрушився черговий житловий будинок-пам'ятка архітектури

Обвал стався в ніч на 1 березня в проміжку між 3:30 і 4:30 ночі, про це пише Думська.

Як стало відомо, впала бічна частина триповерхового будинку на Ніжинській, 16, який був в аварійному стані. При обвалі також пошкоджено сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилася стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав, напередодні будинок дав тріщину і мешканців відселили.

За даними видання, будівля була побудована в 1879 році. Він є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Протягом 1909-1924 роках тут мешкав письменник Лев Славін.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Молдаванці обвалився паркан автостоянки прямо на машини.

Подія трапилася на вихідних на вулиці середній.

Там обрушилося триметрове огородження автомобільної стоянки "Автостоп". Від паркану відвалилося півтора метра кам'яної кладки, довжиною 10 метрів.В результаті НП постраждали п'ять автомобілів, які були припарковані біля паркану.

Трехэтажный дом обрушился ночью в Одессе на ул. Нежинской, 16. Об этом сообщили очевидцы.

Накануне на стене дома образовалась огромная трещина. Аварийные службы тогда экстренно эвакуировали жильцов дома. 14 человек официально проживали в аварийном доме. pic.twitter.com/kYVceEFYT9 — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) March 1, 2021

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