В Одесі після введення вакцини проти коронавірусу ускладнення з'явилися вже у 22 осіб, а багато медиків і зовсім відмовилися від щеплення

Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, в понеділок, 1 березня, пишуть місцеві ЗМІ .

За словами чиновниці, у 22 щеплених медиків проявилися побічні ефекти – підвищення температури до 38,5 градусів.

Також Якименко розповіла, що 26 лікарів в Одесі вже відмовилися від вакцинації. Причому багато пояснили свою відмову тим, що очікували вакцину Pfizer, а не індійський Covishield.

Відомо, що 26 лютого були прищепили тільки 27 співробітників 5-ї лікарні, хоча планувалося прищепити 67. У деяких вже погіршилося самопочуття.

У той же час, голова міськздраву зазначила ,що, вакцинація триває: на цьому тижні повинні отримати щеплення співробітники 10-ї лікарні, першої ДКЛ, другого пологового будинку і 3-ї дитячої лікарні.

Нагадаємо, що 25 лютого в Одесу привезли 25 900 доз індійської вакцини Covishield від Oxford/AstraZeneca і відразу ж стартувала вакцинація медиків від COVID-19.

Першим щеплення отримав завідувач відділенням міської інфекційної лікарні Сергій Костенко, після нього вакцинували понад 50 співробітників інфекційної лікарні.

Далі за графіком – з 25 лютого по 3 березня-будуть прищеплювати співробітників інших міських опорних стаціонарів по 19: міських лікарень №1, №5, №10, міської дитячої лікарні №3 та пологового будинку №2. Через чотири тижні після введення першої дози вакцини медикам буде проведена ревакцинація для формування максимального захисту від COVID-19.

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