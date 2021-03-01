В Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки
Моторошне вбивство сталося днями, про нього
Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.
Далі, щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.
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Зловмисниця не врахувала одного, що характер пошкоджень і зібрані на місці злочину неспростовні докази, ніяк не вписувалися в картину самогубства, пізніше вона зізналася в скоєному.
Одеситці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
До цього ми повідомляли, що чоловік підпав власну матір на Одещині.
Інцидент стався 21 лютого, в одного з сіл Одеської області.
37-річний чоловік вилив на матір бензин з палаючої пляшки. Після цього він став бити її руками і ногами.
За попередньою інформацією, все сталося на грунті неприязних відносин. Постраждалу доставили в лікарню. Жінка перебуває в комі. Її сина затримали, він перебуває у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, що літній одесит скоїв безжальний вчинок, відео трагедії.
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