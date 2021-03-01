Постраждала померла по дорозі в лікарню

В Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки

Моторошне вбивство сталося днями, про нього розповіли у прес - службі ГУНП в Одесій області, передає Politeka.net

Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.

Далі, щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.

Зловмисниця не врахувала одного, що характер пошкоджень і зібрані на місці злочину неспростовні докази, ніяк не вписувалися в картину самогубства, пізніше вона зізналася в скоєному.

Одеситці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

До цього ми повідомляли, що чоловік підпав власну матір на Одещині.

Інцидент стався 21 лютого, в одного з сіл Одеської області.

37-річний чоловік вилив на матір бензин з палаючої пляшки. Після цього він став бити її руками і ногами.

За попередньою інформацією, все сталося на грунті неприязних відносин. Постраждалу доставили в лікарню. Жінка перебуває в комі. Її сина затримали, він перебуває у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що літній одесит скоїв безжальний вчинок, відео трагедії.

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