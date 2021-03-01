В Одесі все більше медиків відмовляються щепитися індійською вакциною від коронавірусу

Ці побоювання пов'язані з якістю вакцини. Про цей хід апаратної нараді в мерії зізналася директор міськздрва Олена Якименко, пишуть місцеві ЗМІ , у понеділок, 1 березня.

У 22 щеплених медиків проявилися побічні ефекти – підвищення температури до 38,5 градусів. У зв'язку з цим близько 26 медичних працівників вже відмовилися від вакцинації.

Причому багато хто пояснив свою відмову тим, каже Якименко, що очікували вакцину Pfizer, а не індійський Covishield.

26 лютого прищепили тільки 27 співробітників 5-ї лікарні, хоча планувалося прищепити 67. У деяких вже погіршилося самопочуття.

"Люди виявили бажання вакцинуватися, коли мова йшла про Pfizer. За списком тих, що підлягають вакцинації на першому етапі було 496 медиків. Але тепер коли препарат інший, багато хто відмовився", - розповіла голова міськздраву.

Тим не менш, вакцинація триває: на цьому тижні повинні отримати щеплення співробітники 10-ї лікарні, першої ДКЛ, другого пологового будинку і 3-ї дитячої лікарні.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірусу: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що вірус знову набирає обертів після перепочинку на Одещині: відомо, скільки жертв і хворих











