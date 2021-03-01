В Україні переглянули "кольорові" зони карантину і стало відомо, як це відбилося на Одеській області

Зокрема, за рівнем епідемічної небезпеки на тлі поширення коронавірусної інфекції на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були оновлені та затверджені нові зони.

Вони почнуть діяти з 1 березня і триватимуть два тижні, передає Politeka.net

У "жовту" зону потрапили Одеська, Волинська, Дніпропетровський, Кіровоградський, Львівський, Миколаївський, Полтавський, Ровенський, Сумський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаська та Чернігівська області, а також Київ.

Ще 7 областей опинилися в "помаранчевій" зоні. Це Вінницька область, Донецька область, Житомирська область, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Найгірші показали з коронавірусом у Буковини та Прикарпаття, відповідно у «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі все більше медиків відмовляються робити щеплення індійською вакциною від коронавірусу.

Ці побоювання пов'язані з якістю вакцини. У 22 щеплених медиків проявилися побічні ефекти – підвищення температури до 38,5 градусів. У зв'язку з цим близько 26 медичних працівників вже відмовилися від вакцинації.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що вірус знову набирає обертів після перепочинку в Одеській області: відомо, скільки жертв і хворих