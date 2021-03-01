В Одесі іноземець отруїв знайомих заради грабежу, один з них помер
За розбій і вбивство чоловік може отримати довічне ув'язнення, повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, передає Politeka.net
Так, 3 грудня минулого року 34-річний іноземець прийшов в квартиру своєї знайомої, під приводом знайомства з друзями і спільного відпочинку. Зловмисник заздалегідь спланував пограбування, тому приніс із собою хімічну речовину "Азалептин", яку пізніше підсипав у напої потерпілих, щоб ввести їх у несвідомий стан.
Коли потерпілі через деякий час після вживання цих напоїв знепритомніли, він заволодів їх золотими прикрасами, мобільними телефонами, грошима і банківськими картками.
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В результаті отруєння нейролептиком один з постраждалих помер, не приходячи до тями. Ще двох встигли відкачати медики швидкої допомоги.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі конфлікт між мамою і донькою закінчився фатальними наслідками для літньої жінки.
Моторошне вбивство сталося днями.
Так, під час чергової сварки на побутовому ґрунті 34-річна жінка кілька разів вдарила ножем у спину свою рідну матір. 71-річна постраждала від отриманих травм померла по дорозі в лікарню.
Далі, щоб відвести від себе підозру, злочинниця заявила поліцейським, що жінка сама звела рахунки з життя через важку хворобу.
Нагадаємо, що дівчинка з друзям пограбувала прикуту до ліжка стареньку: подробиці цинічного злочину на Одещині
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