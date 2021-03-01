В Одеському регіоні протягом однієї доби виявлено понад дві сотні нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє сайт РНБО, передає Politeka.net.

Станом на 1 березня, нових випадків інфікування діагностовано 207, з них 156 – у одеситів, 51 – у жителів районів області.

При цьому всього захворілих 86 тисяч 099 чоловік.

За даними системи моніторингу РНБО, нових летальних випадків і одужали за останню добу в Одеській області не зареєстрували. Всього ж в регіоні померли 1429 пацієнтів, у яких була виявлена коронавірусна інфекція, а понад 79 тисяч хворих вилікувалися від недуги.

На сьогоднішній день в одеських лікарнях вільна 151 ліжко для хворих-19.

Всього в "інфекціонці" 210 пацієнтів з Covid-19. З них 130 осіб – у важкому стані, 80 – у стані середньої тяжкості. До апаратів ШВЛ підключений один хворий.

Також 24 пацієнти з коронавірусом проходить лікування в лікарні №1, 30 осіб – у лікарні №10, 34 хворих – у лікарні №5, сім дітей – у дитячій міській лікарні №3.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі все більше медиків відмовляються робити щеплення індійською вакциною від коронавірусу.

Ці побоювання пов'язані з якістю вакцини.У 22 щеплених медиків проявилися побічні ефекти – підвищення температури до 38,5 градусів. У зв'язку з цим близько 26 медичних працівників вже відмовилися від вакцинації.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що вірус знову набирає обертів після перепочинку в Одеській області: відомо, скільки жертв і хворих