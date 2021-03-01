У Чорноморську Одеської області жінка зі спільником підпалила автомобіль свого колишнього коханого, проте щось пішло не так

Про невдалий підпал розповіли в прес-службі місцевої поліції, зазначивши, що тепер їм обом загрожує до 10 років в'язниці, передає Politeka.net

За розповідями правоохоронців, 26-річна мешканка Чорноморська та її 21-річний спільник вирішили підпалити автомобіль Nissan на вул.парусній. Зловмисники набили сміття під припарковану машину, облили її горючою сумішшю і підпалили, проте автомобіль сильно не постраждав. Протягом години поліції затримала паліїв, після чого з'ясувалося, що жінка просто приревнувала свого колишнього співмешканця.

Зараз обидва порушники перебувають під домашнім арештом і чекають суду. Їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі, згідно ч.2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) КК України.

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Так, 3 грудня минулого року 34-річний іноземець прийшов в квартиру своєї знайомої, під приводом знайомства з друзями і спільного відпочинку. Зловмисник заздалегідь спланував пограбування, тому приніс із собою хімічну речовину "Азалептин", яку пізніше підсипав у напої потерпілих, щоб ввести їх у несвідомий стан.

Коли потерпілі знепритомніли, він заволодів їх золотими прикрасами, мобільними телефонами, грошима і банківськими картками.

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