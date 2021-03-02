Бездиханні тіла людей знайшли на Одеській дорозі посеред ночі

Трагедія розігралася біля села Молодіжне та селища Чорноморське. Про це розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net.

Згідно з наявною інформацією, на тілах чоловіків виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують в результаті дорожньо-транспортної аварії. Крім того, поруч були знайдені уламки автомобілів.

Поліцейські вже приступили до пошуку винуватця ДТП. Також встановлюють особи загиблих і розшукують можливих свідків. Якщо злочинця зможуть затримати, йому загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що моторошна аварія забрала життя водія мікроавтобуса, який з незрозумілих причин влетів у стіну на дорозі в Одеській області.

Смертельна ДТП сталася в районі 9 ранку в селі Новоградівка в Одеському районі.

57-річний водій Hyundai, врізався в бетонну стіну зруйнованої будівлі, що стоїть біля дороги, і загинув від отриманих травм.

На опублікованих фото видно, що удар був настільки сильний, що передню частину автомобіля буквально зім'яло в гармошку.

Також ми писали, що в Одесі водій на іномарці катався по дорогах в стані сильного алкогольного сп'яніння, а потім скоїв аварію, в якій постраждала дитина.