Після невеликого затишшя в Одеській області знову зросла кількість жертв коронавірусної інфекції

Тривожні дані оприлюднили на сайті РНБО, передає Politeka.net

Так, протягом однієї доби вірус забрав життя 11 жителів Одеського регіону. Всього загиблих за час пандемії - 1440 осіб.

Станом на 2 березня, в області COVID-19 підтвердили у 319 жителів. Загальне число хворих досягло 86 418 чоловік.

При цьому статус видужали отримали 79421 пацієнтів, 5557 хворіють, у 89126 підозрюють коронавірус.

Всього в Україні – 5336 нових випадків захворювання. До першої п'ятірки по країні потрапили Івано-Франківська (649 нових діагнозів), Чернівецька (504), Вінницька (453) Закарпатська (438) області та Київ (463). Найменше заразилися в Луганській області-всього 32 людини.

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Одеська область потрапила «жовту " зону, разом з нею Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області, а також Київ.

Ще 7 областей опинилися в "помаранчевій" зоні. Це Вінницька область, Донецька область, Житомирська область, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Найгірші показали з коронавірусом у Буковини та Прикарпаття, відповідно у «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

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