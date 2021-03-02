В Одесі було скоєно замах на головного режисера Оперного театру Євгена Лавренчука

Про це сам потерпілий передає на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінок до кінця)

Лавренчук стверджує, що нападники прицільно були в голову і обличчя.

"На мене було скоєно напад. Замах на життя. Заказуха. Порушено кримінальну справу. Били в обличчя і голову, був гострий предмет, тому що над оком різане поранення», - написав Лавренчук.

Режисер пов'язує побиття зі своєю професійною діяльністю, адже йому неодноразово натякали піти з театру і навіть погрожували.

"Наприкінці жовтня 2020 року я отримав 2 анонімних дзвінки на телефон, де чоловічий голос сказав:" валіть з театру і будете цілий ". На "Ви", - повідомляє чоловік.

У театрі вже прокоментували інцидент, пише видання " Укрінформ" .

За словами директора Одеської опери надії Бабич, підстав об'єднувати напад на головного режисера з непродовженням його контракту в театрі немає.

Директор вважає, що напад повинні розслідувати в поліції. Також Бабич повідомила, що дирекція театру минулого року виплатила тисячу доларів для оплати лікування режисера.

"Можна тільки шкодувати, що головний режисер сам вирішив поєднати напад зі справами театру. Дирекція театру також запропонувала режисерові підписати цивільно-правову угоду про здійснення постановки в театрі "Запорожця за Дунаєм", але Лавренчук відмовився від пропозиції», - розповіла вона виданню.

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