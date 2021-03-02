В Одесі повідомили про мінування школи, а також п'яти підприємств

Інформацію про це оприлюднили на сайті одеської поліції, у вівторок, 2 березня, передає Politeka.net.

Рано вранці на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення, в ньому було сказано про мінування навчального закладу, а також п'яти будівель комунальних підприємств.

Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи.

У той же час в місцевій пабліку «Одеса як вона є» повідомили, що мова йде про школу №80 на Ільфа і Петрова. Зі школи евакуювали всіх дітей і співробітників. Батьків учнів молодших класів попросили забрати їх додому.

Раніше невідомі погрожували підірвати майже чотири сотні шкіл і дитячих садків по всій Одесі та області.

У січні місяці на електронну пошту прийшло чергове анонімне повідомлення про нібито закладені вибухівки.

У ньому було сказано, що в 373 дитячих садки, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси Одеси та області заміновані.

По тривозі були підняті слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи, які перевіряли достовірність інформації.

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