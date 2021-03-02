В Одеській області горе-мати довгий час морила голодом маленьку дочку, від безвиході малятко почала їсти побілку на стінах
Про вчинок, який не вкладається в голові,
Так, в місті Білгород-Дністровському пильні сусіди повідомили в поліцію про сім'ю, яка вже півтора року не з'являється на людях.
Коли правоохоронці разом з соціальними службами потрапили в квартиру матері-одиначки, вони були в жаху.
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36 –річна жінка довела до повного виснаження себе і свою 3,5-річну доньку. Через недбалість матері у дівчинки виник дефіцит маси тіла, і вона почала залишати в розвитку.
Свій вчинок горе-мати пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, вона боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, щоб у неї не відібрали дитину.
Жінка і дівчинка, яка від безвиході почала їсти побілку зі стін, негайно були госпіталізовані, а в подальшому дитина була вилучена з сім'ї.
Поліцейські оголосили підозру недолугій жінці в злісному невиконанні обов'язків по догляду за маленькою донькою, у скоєнні відносно нього домашнього насильства і ненаданні допомоги дівчинці, коли вона перебувала в небезпечному для життя стані. Їй оголосили про підозру.
Також в поліції розповіли, що зараз вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.
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