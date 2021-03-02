У заповідну зону на Одещині вперше так рано прилетіли рідкісні птахи-шилоклювки
Їх помітили в останній день астрономічної зими, повідомляє відомий еколог і співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у себе в Фейсбук, передає Politeka.net
«Вони з'явилися раптово і полетіли над кордоном «Тузлівська Амазонія», на мілководдя в пошуках їжі. Цих дивовижних птахів так рано - в кінці зими, на Тузлівських лиманах, я бачу вперше. В минулому році вони прилетіли до нас на тиждень пізніше, - розповів він.
Русєв також зазначив, що в цей день рік тому з Африки в національний природний партк "Тузловські лимани" прилетіли рожеві пелікани.
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Раніше ми повідомляли, що метеорологи повідомили, яка погода чекає одеситів в перший місяць весни.
У березні температура повітря коливатиметься від 1 °С морозу до 11 °С тепла.
За даними погодного сайту gismeteo.ua, невелике похолодання відзначатиметься тільки на початку березня.
6 і 7 березня варто очікувати нічних морозів, також в ці дні є ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу.
Починаючи з другого тижня весни погода буде нестабільною, похмурі і ясні дні будуть чергуватися.
Нагадаємо, що синоптики пообіцяли сніг і мороз у перший тиждень весни в Одесі: озвучено прогноз погоди на тиждень
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