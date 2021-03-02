За день в Одесі сталося дві аварії за участю трамваїв
Так, вранці 2 березня на Старосінній площі злетів з рейок трамвай №10. Кадри події показало місцеве видання "
Вагон з пасажирами всередині зійшов з рейок, коли робив розворот по колу.
На щастя, обійшлося без постраждалих, проте трамвайний рух на деякий час буде заблоковано. Аварійна бригада КП ОГЕТ вже працює над усуненням наслідків аварії.
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Ще одна аварія за участю трамвая сталася на селищі Котовського.
Як розповів одесит Андрій Андрюхін в соцмережах, на проспекті Добровольського між Давида Ойстраха і Генерала Бочарова зіткнулися трамвай і легковий автомобіль Hyundai.
За словами очевидці, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Раніше ми повідомляли, що бездиханні тіла людей знайшли на Одеській дорозі посеред ночі.
Трагедія розігралася біля села Молодіжне та селища Чорноморське.
На тілах чоловіків виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують в результаті дорожньо-транспортної аварії. Крім того, поруч були знайдені уламки автомобілів.
Поліцейські вже приступили до пошуку винуватця ДТП. Також встановлюють особи загиблих і розшукують можливих свідків. Якщо злочинця зможуть затримати, йому загрожує від трьох до семи років в'язниці.
Нагадаємо, що автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі
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