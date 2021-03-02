В Одесі скандал, який розгорівся на фоні побиття режисера оперного театру Євгена Лавренчука, набирає нових обертів

Так, інцидент вирішили прокоментувати в прес-службі Оперного театру, оприлюднивши документ на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

У театрі повідомили, що Лавренчук раніше сам двічі - у вересні 2019 і жовтні 2020 року – звертався до керівництва з проханням не продовжувати з ним контракт. Вдруге в зверненні він вказав, що планує переїхати в інше місто.

“З'являвся в театрі час від часу, займаючись в основному власним піаром, створюючи навколо себе ажіотаж, шляхом нагадування про те, що є учнем Романа Віктюка. Очевидно, розуміючи свою неспроможність виконувати обсяг робіт головного режисера музичного театру, двічі подавав заяву про непродовження з ним контракту", - сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що в липні минулого року режисера вже один раз побили, він отримав перелом перенісся і звернувся в театр за матеріальною допомогою на лікування. Роботодавець виплатив Лавренчуку 28,5 тисяч гривень на медичну допомогу.

У театрі дорікнули Лавренчуку, що за три роки перебування на посаді головного режисера він поставив тільки один спектакль "La Traviata", і не закінчив його.

"Немає режисерської концепції, в результаті чого кожен показ відбувається зі змінами, що призводить до нервування і травмування виконавців», - йдеться в повідомленні.

Також, на їхню думку, Лавренчук виявився неспроможним організувати роботу режисерського цеху, він конфліктував з багатьма виконавцями, лаяв їх матом і ображав.

Артисти і працівники часто скаржилися і вимагали захистити їх від грубості і образ режисера.

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